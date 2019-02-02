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Эксперты назвали стоимость Samsung Galaxy S10

Эксперты назвали стоимость Samsung Galaxy S10
15:30 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости технологии: Samsung Galaxy S10 безусловно радует качеством, но не ценой.

Новый флагман Samsung Galaxy S10, скорее всего, выйдет как минимум в трех вариантах и, безусловно, будет очень мощным устройством. Мы знаем это из предыдущих утечек и слухов.

Но если продажи мобильных телефонов Samsung замедлятся, станет ли компания удешевлять будущие флагманы? Согласно новой утечке, любезно предоставленной Ишаном Агарвалом (через Android Authority), ответ - нет.

Агарвал, очевидно, получил прайс-лист на весь новый модельный ряд Galaxy S10 в Нидерландах, и цены здесь крутые.

Согласно его списку, Galaxy S10 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти будет стоить 899 евро (1030 долларов), а модель 8 ГБ / 512 ГБ - 1149 евро (1 317 долларов).

Более крупная модель Galaxy S10 + будет представлена в трех вариантах: 6 ГБ / 128 ГБ за 999 евро (1145 долларов США), 8 ГБ / 512 ГБ за 1249 евро (1432 доллара США) и 12 ГБ / 1 ТБ за 1499 евро (1718 долларов США).

Наконец, Galaxy S10e начального уровня выйдет только в одном варианте - 6 ГБ / 128 ГБ - по цене 749 евро (859 долларов).

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