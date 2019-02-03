Lenovo окончательно "прощается" с брендом ZUK

Новости технологии: Lenovo прекращает поддержку смартфонов своего бренда ZUK.

Компания Lenovo окончательно прощается со своим брендом ZUK, который просуществовал всего несколько лет.

Бренд ZUK появился в 2015 году и был довольно перспективным стартапом Lenovo. Но уже в 2017-м он был закрыт, а вместо него компания представила Moto, который до сих пор выпускает собственные гаджеты.

Под именем ZUK вышло всего 5 смартфонов. Последним стал ZUK Edge, который дебютировал еще 20 декабря 2016 года.

До этих пор смартфоны Zuk Z2, Zuk Z2 Pro и Zuk Edge продолжали получать обновления, но теперь "лавочку прикрыли". В Lenovo официально заявили о прекращении поддержки этих смартфонов. За это время они успели получить 5 крупных обновлений и около 300 незначительных патчей.

А вот графическая оболочка ZUI остается, ведь ее используют на многих смартфонах Lenovo.