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Воскресенье, 03.02.2019
Выбор есть: Лучшие видеоигры, где ваше решение имеет значение (Фото)
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Выбор есть: Лучшие видеоигры, где ваше решение имеет значение (Фото)

Лучшие видеоигры могут отправить в увлекательное путешествие по умно написанной и хорошо продуманной истории, но грань между видеоигрой и затянувшимся фильмом тонкая. Многие игры избегают этого, давая вам небольшой выбор, создавая ощущение, что вы контролируете свою судьбу. Как мы знаем, большинство решений, которые мы делаем в играх, имеют минимальное значение в течение игры. Игры в этом списке, однако, совсем другие. Вот 13 лучших видеоигр, где ваш выбор имеет значение.
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Игры, Видеоигры, Компьютерные игры, Нелинейный сюжет.
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