Автор трех миллионов правок онлайн-энциклопедии вышел из тени

Новости технологии: "Википедию" знают почти все, ведь без помощи бесплатной онлайн-энциклопедии не обходится ни один реферат или даже дипломная работа.

Однако миллионы справочных статей редактируют реальные люди. Одного из таких "редакторов" решили прославить пользователи Reddit.

О существовании Стивена Прюитт, который в целом внес в англоязычную "Вики" более трех миллионов правок и написал более 35 тысяч оригинальных статей, интернет-сообщество узнало из сюжета американского телеканала CBS.

Кто такой Стивен Прюитт? Стивену – 35 лет. После окончания колледжа он поступил на работу в архив Службы пограничного контроля США, а в свободное время начал не только редактировать статьи на "Википедии", но и писать собственные материалы для сайта. Свою деятельность он начал в 2006 году, и с тех пор остается лидером по количеству внесенных в опубликованные материалы правок.

В беседе с журналистами CBS Стивен рассказал, что редактированием материалов свободной энциклопедии он занимается совершенно бесплатно, но при этом особо не афиширует свою деятельность. И хотя журнал Time включал Прюитта в число 25 самых влиятельных людей в интернете (в тот же список попали Дональд Трамп и Ким Кардашьян), его имя долгое время оставалось неизвестным.

Также они поблагодарили Стивену за помощь – многие из комментаторов смогли успешно подготовиться к экзаменам, сдать контрольную или написать реферат, пользуясь материалами из "Википедии". И по крайней мере к половине из них Стивен точно приложил руку.