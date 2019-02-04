Роботы превзойдут способности людей всего через 50 лет

Новости технологии: Ученые предупреждают, что роботы в скором времени могут стать обладателями сознания и приобрести автономность, поэтому уже сейчас вопрос о границах дозволенного машин стоит остро.

Специалисты в области искусственного интеллекта компании IHS Markit озвучили срок, за который роботов усовершенствуют настолько, что они на рынке труда станут предпочтительнее людей.

В настоящее время машины по ряду показателей, таким как скорость вычислительных операций и быстрота реакции, опережают человека. Однако люди выглядят выигрышней на фоне своих неодушевленных конкурентов, когда речь заходит о творчестве и логическом мышлении.

У человечества есть 50 лет на то, чтобы использовать свои ресурсы для совершенствования компетенций и саморазвития, иначе их экономическая занятость может быть пересмотрена.

Как сообщалось ранее, Исследователи заявили, что они разработали алгоритм, с помощью которого роботы могут учиться ходить самостоятельно. В препринтном документе ученые из Калифорнийского университета, Беркли и Google Brain описывают систему, которая "научила четвероногого робота пересекать местность — как знакомую, так и незнакомую".