В новом обновлении Firefox обзаведется функцией блокировки автозапуска видео

Новости технологии: Firefox тоже начнёт блокировать автозапуск видео на сайтах.

Компания Mozilla анонсировала, что следующая версия Firefox не даст сайтам автоматически воспроизводить видео со звуком. Аналогичным образом поступили другие популярные браузеры, включая Google Chrome, Microsoft Edge и Safari на устройствах Apple.

Начиная с Firefox 66, по умолчанию видео будет запускаться только после того, как пользователь нажмёт на кнопку проигрывателя. Поскольку автоплей — не всегда зло, его можно отключить вручную. Как это сделать? При блокировке в адресной строке настольного браузера появляется соответствующая пометка. Достаточно нажать на неё и в открывшемся меню разрешить "автовоспроизведение звука" на конкретном сайте:

В настройках говорится именно о звуке, потому как Firefox не станет блокировать воспроизведение роликов в беззвучном режиме.

Релиз финальной версии Firefox 66 для десктопов запланирован на 19 марта. Разработчики также обещают добавить новую функцию в мобильный браузер для Android.