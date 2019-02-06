Зонд послал на Землю новые снимки с Марса

Новости технологии: На нем видны следы русла реки, которая там когда-то протекала.

Космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) российско-европейской миссии ExoMars-2016 отправил на Землю новый снимок Марса.

"Желтый цвет — это отложения оксидов железа, что указывает на химические изменения из-за воздействия воды, синий — менее измененные отложения", — говорится в публикации.

ExoMars — проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию Марса: его поверхности, атмосферы и климата.

Аппарат TGO прибыл к Красной планете осенью 2016 года. Старт второго этапа ExoMars намечен на 2020 год и включает посадочную платформу и марсоход. Предполагается, что платформа будет работать как автономная научная станция для изучения поверхности и атмосферы Марса.