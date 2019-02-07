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Четверг, 07.02.2019
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Ученые создали игру, обучающую ИИ пониманию смысла и контекста

Ученые создали игру, обучающую ИИ пониманию смысла и контекста
01:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости технологии: Ученые научат искусственный интеллект понимать контекст с помощью онлайн-игры.

На сегодня искусственный интеллект добился значительных успехов в анализе данных, но все еще не может приблизиться к человеческому пониманию контекста или общего смысла. В созданной игре нужно "нарисовать" фразу так, чтобы ее "понял" компьютер.

Согласно MIT Technology Review, в то время как программы ИИ могут победить лучших игроков во многих играх, включая шахматы, го и — с недавних пор — StarCraft, их обучение предполагает лишь узкую меру искусственного интеллекта. Другими словами, обучение игре в шахматы не поможет компьютеру стать лучше в судоку. Исследователи из Института искусственного интеллекта Аллена (Ai2) полагают, что их игра, которая называется Iconary, может избавить искусственный интеллект от его нынешних ограничений.

Основная идея заключается в том, что людям-игрокам дается простая фраза или описание действия, которое нужно нарисовать. Затем алгоритм анализирует рисунок, пытаясь эту фразу угадать. Смысл в том, чтобы получить детальное понимание художественного контекста, которое дало бы будущему ИИ понимание общих смыслов.

Однако пока что игроки должны идти на значительные уступки. К примеру, добиться успеха не получится, не преобразовав каждый компонент фразы в предлагаемую картинку в виде эмодзи. Скажем, при фразе "человек рубит дрова" кажется, что достаточно нарисовать фигурку, держащую топор, втиснутый в бревно. Однако на такое ИИ пока не способен. Вместо этого следует рисовать фразу по частям: фигурку человека, изображение топора и дров по отдельности, после чего нужно выбрать эмодзи в выпадающем меню и уже из них "собрать" фразу.

В игре уже присутствует 1200 иконок, 75 000 возможных фраз и словарь на 20 000 слов. Также есть два режима — легкий и сложный. План разработчиков состоит в том, чтобы создать таблицу лидеров, пробудить дух соперничества среди игроков и помочь ускорить обучение ИИ.

Как утверждает ведущий разработчик проекта Али Фахади (Ali Farhadi), подобные игры гораздо полезнее для совершенствования искусственного интеллекта, чем го или шахматы, так как для них требуется более развитый интеллект. В конце концов, говорит он, игру можно использовать как новый вид теста Тьюринга: участники могут попытаться угадать, кто их товарищ по команде — человек или машина.

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Искусственный интеллект, Онлайн-игра, Смысл, Контекст.
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