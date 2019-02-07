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Появились фото гибкого смартфона Samsung Galaxy F

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Появились фото гибкого смартфона Samsung Galaxy F
12:28 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости технологии: Galaxy F должны показать вместе с Galaxy S10 в Сан-Франциско 20 февраля.

Издание LetsGoDigital показало, как будет выглядеть гибкий смартфон Samsung.

Samsung подогрела интерес к своим новинкам новой рекламой, на которой был показан смартфон Galaxy F. Однако полностью его рассмотреть не удалось, поскольку Samsung решили не раскрывать полноценный дизайн устройства до презентации.

Ресурс LetsGoDigital создал качественные концепт-рендеры Samsung Galaxy F на основе той информации, которая была получена из видео. Смартфон показали в двух режимах, разложенном и в сложенном, что помогло составить общее представление о будущем флагмане. 

У Galaxy F будет два дисплея с тонкими рамками. На рендерах видно, что в смартфоне нет фронтальной камеры и разговорного динамика – это потому, что на рекламном видео их замечено не было. Поэтому пользователи задаются вопросом, где разместят эти элементы инженеры Samsung.

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Также был замечен фирменный интерфейс Samsung One UI, который уже начали получать смартфоны Galaxy S9/S9+ и Galaxy Note 9.

Согласно инсайдам, Galaxy F будет оснащен гибким дисплеем Infinity Flex с соотношением сторон 4.2:3 и разрешением 1536x2152 пикселей. В сложенном состоянии экран смартфон будет меньше, как и разрешение — 1960x840 пикселей. Устройство получит новый процессор Exynos или Qualcomm и, вероятно, до 10 ГБ ОЗУ.

Samsung планирует выпустить не менее 1 миллиона таких смартфонов с ценником 1700 долларов. 

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Смартфоны, Технологии, Телефоны, Гибкий смартфон, Samsung Galaxy F.
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