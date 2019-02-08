Компьютерные игры, сюжет которых зависит только от вашего выбора (Фото)

Лучшие видеоигры могут отправить в увлекательное путешествие по умно написанной и хорошо продуманной истории, но грань между видеоигрой и затянувшимся фильмом тонкая. Многие игры избегают этого, давая вам небольшой выбор, создавая ощущение, что вы контролируете свою судьбу. Как мы знаем, большинство решений, которые мы делаем в играх, имеют минимальное значение в течение игры. Игры в этом списке, однако, совсем другие. Вот 13 лучших видеоигр, где ваш выбор имеет значение.