Прощай "ослик": Microsoft призывает отказаться от использования своего детища

Новости технологии: В Microsoft призывают отказаться от Internet Explorer.

Еще с далеких 90-х Microsoft всячески продвигал свой веб-браузер Internet Explorer, упорно включая его в комплект операционных систем семейства Windows. Но теперь и сама Microsoft признает его смерть и советует пользователям отказаться от Internet Explorer.

Эксперт по кибербезопасности Microsoft Крис Джексон (Chris Jackson) пишет в официальном блоге Windows IT Pro, что Internet Explorer опасен в качестве браузера по умолчанию. Дело в том, что Microsoft прекратила его поддержку еще в 2015 году.

Он не поддерживает новейшие веб-стандарты, но многие сайты и сервисы до сих пор используют его в качестве основного браузера и могут некорректно работать в Google Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

"Internet Explorer — это решение для обеспечения совместимости. Мы не поддерживаем новые веб-стандарты для него, и, хотя многие сайты работают нормально, разработчики в целом просто не тестируют их в Internet Explorer в наши дни", — отмечает Крис Джексон.

В ближайшее время Microsoft обещает выпустить обновленный Microsoft Edge на базе Chromium. Он будет совместим не только с Windows 10, но и с Windows 7, Windows 8, Mac и, вероятно, даже Linux. По словам Джексона, это позволит Microsoft Edge быть в тренде изменений веб-стандартов, а не подстраиваться под них постфактум.