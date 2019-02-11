Больше никаких рептилоидов: YouTube очистит рекомендации от "конспирологического" контента

Новости технологии: YouTube уберет видео о плоской Земле и всемирном заговоре из списка рекомендаций.

Система рекомендаций на основе машинного обучения есть практически в каждом сервисе. Она помогает людям читать статьи, слушать музыку и смотреть видео которые им наиболее интересны. Компания Google уже не первый год вносит изменения в алгоритм рекомендаций YouTube и не собирается останавливаться. Разработчики уже уменьшили количество рекомендаций с кликбейт-заголовками, и теперь намерены очистить ленту от видео на конспирологические темы.

В 2019 году пользователи YouTube будут реже натыкаться на видео о теориях плоской Земли, исцеляющих любые болезни чудо-лекарствах и "разоблачениях" громких катастроф вроде теракта 11 сентября. Примечательно, что эти видео составляют только 1% из всего контента сервиса, но разработчики уверены, что пользователи все равно ощутят разницу в качестве рекомендаций.

Скрытие видео из списка рекомендаций, разумеется, не означает удаление видео из поисковой выдачи. Компания поддерживает свободу слова и не удаляет отвечающие правилам сервиса видеоролики — любители теорий заговора смогут найти интересующие видео в поиске или увидеть в рекомендациях соответствующих каналов.

Обновленная система рекомендаций будет развертываться постепенно, и сначала ее получит только ограниченное количество пользователей из США. Как только система покажет свою эффективность, обновление затронет большее количество стран.

Компания Google очень заинтересована в том, чтобы YouTube удовлетворял все запросы пользователей и был доступен во всех странах мира. Для развивающихся регионов с медленным интернетом компания даже выпустила специальный клиент YouTube Go, который позволяет сохранять видео в память устройства.