День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных

Новости технологии: Сегодня, 14 февраля, все влюбленные отмечают День святого Валентина.

Именно этот один из самых известных праздников стал основой для создания логотипа нового Doodle. Логотип Google в 2019 году говорит о том, что любовь бывает разных форм и размеров - или даже видов!

В сегодняшнем Doodle представлены влюбленные зверушки, а именно червячки, божьи коровки и паучки. Неотразимо притягиваясь друг к другу, они будут шевелиться, грызть и плести паутину сквозь любые препятствия, чтобы выразить свою вечную преданность.

Активно праздновать День святого Валентина в разных странах мира начали лишь в XIX веке. И вот по сей день каждый год, 14 февраля, влюбленные дарят друг другу открытки в форме сердца, устраивают романтические свидания, делают предложения, женятся.

Отмечающие дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - валентинки.

Doodle - это логотипы, которые отличаются от стандартного. Они обычно приурочены к какому-то событию, празднику, годовщине. Стоит отметить, что они могут быть локальными. Временные логотипы стали появляться в Google с 1998 года и за годы работы поисковика их набралось больше тысячи.