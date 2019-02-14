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День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных

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День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
07:56 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости технологии: Сегодня, 14 февраля, все влюбленные отмечают День святого Валентина.

Именно этот один из самых известных праздников стал основой для создания логотипа нового Doodle. Логотип Google в 2019 году говорит о том, что любовь бывает разных форм и размеров - или даже видов!

В сегодняшнем Doodle представлены влюбленные зверушки, а именно червячки, божьи коровки и паучки. Неотразимо притягиваясь друг к другу, они будут шевелиться, грызть и плести паутину сквозь любые препятствия, чтобы выразить свою вечную преданность.

Активно праздновать День святого Валентина в разных странах мира начали лишь в XIX веке. И вот по сей день каждый год, 14 февраля, влюбленные дарят друг другу открытки в форме сердца, устраивают романтические свидания, делают предложения, женятся.

Отмечающие дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - валентинки.

День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных

Doodle - это логотипы, которые отличаются от стандартного. Они обычно приурочены к какому-то событию, празднику, годовщине. Стоит отметить, что они могут быть локальными. Временные логотипы стали появляться в Google с 1998 года и за годы работы поисковика их набралось больше тысячи.

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