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Это мое: создана технология, которая "отвоюет" вашу часть кровати (Видео)

Это мое: создана технология, которая "отвоюет" вашу часть кровати (Видео)
10:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Ученые разработали прототип умной кровати, которая не дает возможности занимать сторону кровати другого человека, который на ней спит.

Кровать состоит из каркаса, внутри которого расположен матрас. Сам матрас закреплен на конвейерной ленте с датчиками давления. Кровать виртуально делится на две половины, которые "принадлежат" каждому из партнеров.

Датчики отслеживают положение людей на матрасе. Если данные с датчиков показывают, что кто-то из партнеров переместился на чужую половину, матрас автоматически движется с помощью конвейерного механизма так, чтобы партнеры снова оказались на своей половине кровати.

 

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Разработчики не раскрывают технических подробностей работы механизма. Например, неизвестно, для конструкции можно ли использовать стандартный матрас или для этого необходим специальный матрас увеличенной ширины, что позволяет конвейерной ленте двигать его в сторону много раз.

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Ученые, Технологии, Кровать, Умная кровать.
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