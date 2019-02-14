Airbus прекращает выпуск А380 - крупнейшего пассажирского самолета в мире

Новости технологии: Airbus официально заявила, что не будет выпускать А380.

Причиной стал относительно низкий спрос на рынке. Толчком к решению компании стало сокращение портфеля заказанных авиакомпанией Emirates машин — с 162 до 123. Все поставки самолета прекратятся в 2021 году.

За 14 лет Airbus проивзела только 234 такие машины, хотя изначально планировала поставить заказчиками примерно 1200 самолетов.

Авиалайнер А380 стал крупнейшим серийным пассажирским самолетом в истории авиации: в одноклассовой конфигурации он может перевозить 850 пассажиров. Крылатая машина способна выполнять беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 километров.

Несмотря на отказ от флагманской модели, Airbus все равно останется в числе крупнейших авиастроителей мира — наравне с американской компанией Boeing. Будущее развитие европейцы связывают с моделями A330 и A350.