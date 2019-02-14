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Инженеры снизили уровень углекислого газа с помощью искусственного растения

Инженеры снизили уровень углекислого газа с помощью искусственного растения
18:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Растения - природные очистители воздуха.

Они поглощают углекислый газ (CO2) и с помощью фотосинтеза продуцируют кислород - и именно поэтому облесение и вырубка деревьев по всему миру считается одной из главных проблем. Для ее решения довольно необычный способ предложили сотрудники Университета Иллинойса в Чикаго (UIC): исследователи разработали искусственные листья, которые имитируют этот процесс, надеясь использовать их для борьбы с повышением уровня парниковых газов. Некоторые из этих разработок хорошо зарекомендовали себя в лабораторных условиях, но в естественную среду их удалось вывести только сейчас.

По словам исследователя UIC Минеша Сингха (Meenesh Singh), проблема существующих искусственных листьев заключается в том, что они вытягивают чистый CO2 из резервуаров под давлением в лаборатории, но в реальном мире они должны иметь возможность извлекать СО2 из воздуха вокруг себя. В статье, опубликованной в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering, команда UIC описывает новый дизайн, предназначенный для наделения искусственных листьев такой способностью.

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Специалисты предлагают поместить искусственный лист в заполненную водой капсулу, построенную из полупроницаемой мембраны. Когда солнечный свет нагревает воду, она испаряется через мембрану. В то же время капсула будет всасывать углекислый газ. Искусственный лист внутри капсулы затем преобразует CO2 в угарный газ (CO) и кислород. Первый может быть откачан из устройства и использован для создания синтетического топлива - от бензина до метанола, - в то время как последний может возвращаться обратно в окружающую среду.

"Благодаря внедрению традиционной технологии искусственного листа в эту специализированную мембрану, все устройство способно функционировать как естественный лист", - рассказывает Сингх в пресс-релизе, доступном на сайте университета.

Исследователи полагают, что искусственный лист, построенный по их конструкции, будет в 10 раз эффективнее преобразовывать CO2 в топливо, чем натуральные листья. Они подсчитали, что 360 таких искусственных листьев - каждый длиною 1,7 метра и шириной 0,2 метра - будут ежедневно производить около полтонны СО2, что могло бы использоваться в качестве основы для синтетического топлива. Распространение этих устройств на 500 квадратных метрах может снизить уровень CO2 в воздухе в пределах 100 метров пространства на 10 процентов всего за день.

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"В нашем концептуальном проекте используются легкодоступные материалы и технологии, а само изобретение может сыграть существенную роль в снижении выбросов парниковых газов в атмосферу", - уверен ученый.

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Инженеры, Углекислый газ, Кислород, Искусственное растения, Минеш Сингха.
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