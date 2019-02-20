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Стало известно, что покажет Samsung вместе с Galaxy S10 на презентации

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Стало известно, что покажет Samsung вместе с Galaxy S10 на презентации
13:33 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии: Уже сегодня в 21:00 (по Киеву) в Сан-Франциско состоится презентация Samsung.

Главным гвоздем программы будет флагманская линейка смартфонов Galaxy S10. Но кроме нее на мероприятии покажут еще несколько интересных новинок.

Galaxy Fold

Вторым по важности устройством на презентации будет складной смартфон Samsung Galaxy Fold. Да, именно так, по словам инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass) назовут новинку. Согласно многочисленным утечкам, устройство получит форм-фактор книги. У него будет два дисплея: внутренний и внешний. Основной экран с разрешением 1536×2152p, а второстепенный — 1960×840p.

Скорее всего, отвечать за работу Galaxy Fold будет процессор Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855. Устройство также может получить до 10 ГБ ОЗУ и поддержку 5G-сети. Компания понимает, что новинка не станет массовым продуктом, поэтому планирует выпустить около 1 миллиона таких смартфонов с немаленьким ценником в $1700.

Galaxy Watch Active

Кроме смартфонов на презентации стоит ждать новые смарт-часы Galaxy Watch Active. Их оснастят 1.3-дюймовым дисплеем без крутящегося безеля, чипом Exynos 9110, 4 ГБ ПЗУ, модулями GPS, NFC, Wi-Fi и аккумулятором на 230 мАч. Работать устройство будет на операционной системе Tizen с новой оболочкой One UI. Часы получат металлический корпус, четыре расцветки, датчик сердцебиения и стандартное крепление для ремешков.

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Galaxy Buds

Это будут новые беспроводные наушники компании (преемники Gear IconX). если верить утечкам, они получат Bluetooth 5.0, 8 ГБ накопителя, защиту от воды IPX2, аккумулятор на 58 мАч, а также зарядный кейс с батареей на 252 мАч и поддержкой беспроводной зарядки. Кстати, Samsung подарит наушники Galaxy Buds за предзаказ флагмана Galaxy S10. На рынок они поступят с ценником около 150 евро.

Что еще

На презентации могут еще анонсировать фитнес-трекеры Galaxy Fit и Galaxy Fit e и, конечно же, различные чехлы для новых смартфонов.

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Galaxy, Galaxy S10, Samsung Galaxy S10, Galaxy Fold, Galaxy Watch Active, Galaxy Buds.
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