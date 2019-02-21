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Пассажирский самолет Boeing-787 развил сверхзвуковую скорость

Пассажирский самолет Boeing-787 развил сверхзвуковую скорость
03:37 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Дозвуковой пассажирский самолет Boeing-787 Dreamliner трансформировался в сверхзвуковой авиалайнер.

При выполнении рейса Лос-Анджелес — Лондон авиалайнер компании Virgin Atlantic Boeing-787 смог разогнаться до скорости 801 миля, или 1289 километров, в час, хотя формально его максимум — 956 километров в час.

Такая трансформация из дозвукового самолета в сверхзвуковой авиалайнер стала возможной благодаря сильному потоку ветра. Речь идет о так называемой путевой скорости — скорости летательного аппарата относительно поверхности Земли.

Впрочем, скорость самолета также измеряют относительно воздуха. В этом смысле никаких метаморфоз с Boeing-787 не происходило.

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За все время в истории коммерческой эксплуатации было лишь два сверхзвуковых авиалайнера: советский Ту-144 и европейский «Конкорд». Оба самолета давно перестали выполнять полеты.

В будущем специалисты намерены построить «тихий» сверхзвуковой самолет, который отвечал бы всем требованиям современных авиаперевозок.

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Самолет, Boeing 787, Скорость, Дозвуковая скорость, Сверхзвуковая скорость.
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