Пассажирский самолет Boeing-787 развил сверхзвуковую скорость

Новости технологии: Дозвуковой пассажирский самолет Boeing-787 Dreamliner трансформировался в сверхзвуковой авиалайнер.

При выполнении рейса Лос-Анджелес — Лондон авиалайнер компании Virgin Atlantic Boeing-787 смог разогнаться до скорости 801 миля, или 1289 километров, в час, хотя формально его максимум — 956 километров в час.

Такая трансформация из дозвукового самолета в сверхзвуковой авиалайнер стала возможной благодаря сильному потоку ветра. Речь идет о так называемой путевой скорости — скорости летательного аппарата относительно поверхности Земли.

Впрочем, скорость самолета также измеряют относительно воздуха. В этом смысле никаких метаморфоз с Boeing-787 не происходило.

За все время в истории коммерческой эксплуатации было лишь два сверхзвуковых авиалайнера: советский Ту-144 и европейский «Конкорд». Оба самолета давно перестали выполнять полеты.

В будущем специалисты намерены построить «тихий» сверхзвуковой самолет, который отвечал бы всем требованиям современных авиаперевозок.