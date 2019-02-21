Детский YouTube стал доступен в Украине

Новости технологии: YouTube Kids стал доступен для украинских пользователь.

В украинском представительстве компании Google сообщили, что для нашей страны уже доступен бесплатный сервис детского видеопросмотра YouTube Kids. Поисковый гигант отбирает для него только проверенный контент из надежных источников, а родители могут становить дополнительный ограничения для своих детей.

Видеосервис ориентирован на детей в возрасте от 3-х до 12-ти лет. А чтобы воспользоваться им не обязательно заводить новый аккаунт. Функционал приложения разработчики специально урезали, чтобы дети не могли читать и оставлять комментарии, а также загружать видеоролики. Кроме того, интерфейс YouTube Kids специально адаптировали для удобства детского пользования.

Сервис уже доступен для мобильных устройств, а также для использования на больших экранах при помощи медиаплееров ChromeCast, Apple TV, игровых приставок или Smart TV.

Посмотреть в сервисе взрослые видео не выйдет. Здесь собраны развлекательные и познавательные видеоролики для всей семьи. Да и проводить у экрана смартфона часы напролет дети не смогут. Родители могут устанавливать не только ограничения на просмотр видеороликов или каналов, но и отслеживать время просмотра.

На сегодняшний день сервис YouTube Kids уже доступен в более чем 60 странах. Согласно данным Google, видеоролики собрали более 160 млрд просмотров, а активных зрителей в неделю насчитывается более 14 млн человек.