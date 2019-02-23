Подводная лодка NASA cможет опускаться на 11 километров (Фото и видео)

Новости технологии: NASA: Новая подводная лодка с говорящим названием Орфей (Orpheus) готова исследовать от шести до 11 километров подводной зоны.

По сей день глубоководная зона океана — от шести до 11 километров под поверхностью толщи воды, или 45 процентов Мирового океана — остается практически неизученной. Такие места есть и в других областях Солнечной системы: например, спутник Юпитера Европа полностью покрыт океаном.

Однако благодаря NASA и Океанографическому институту Вудс-Хоул (Woods Hole Oceanographic Institution, WHOI), ведущей мировой некоммерческой организации, занимающейся исследованием океанов, наши знания могут значительно преумножиться. Новая подводная лодка с говорящим названием Орфей (Orpheus) готова исследовать эту подводную зону с помощью целого ряда научных инструментов. Ученые утверждают, что однажды подобные аппараты смогут исследовать океаны и в других местах Солнечной системы.

Орфей — герой древнегреческой мифологии, переживший путешествие в подземный мир. Именно в его честь был назван 272-килограммовый беспилотный подводный корабль, предназначенный для изучения глубоководной зоны. Стоимость проекта составила 1,2 миллиона долларов.

Для связи с аппаратом, который находится в нескольких километрах под водой, может потребоваться больше времени, чем для связи с космическим аппаратом с поверхности Луны. Поэтому аппарат полностью автономен: когда он примет решение подняться на поверхность, то выпустит пару стальных гирь, которые упадут на морское дно, позволяя ему всплыть на поверхность. В идеале беспилотник будет делать это, когда он завершит свою миссию или по истечении времени ожидания. После всплытия он даст знать о своем местоположении, чтобы его подобрали исследователи.

Orpheus оснащен четырьмя камерами, похожими на GoPro со вспышками, которые помогут ему самостоятельно ориентироваться и делать снимки. Пока максимальная глубина, на которую погружался Orpheus, — примерно 182 метра. Это произошло в рамках эксперимента автономной работы аппарата в сентябре прошлого года. Во время тестового погружения камеры аппарата запечатлели некоторых "крабоподобных" и "трубчатых" существ. Команда WHOI также объединила 40 изображений морского дна, чтобы создать трехмерную мозаику. Вес и размер Orpheus обусловлены тем, что при успехе этой миссии его последующие версии будут исследовать ледяные океаны самой маленькой луны Юпитера — Европы.

Погружаться на такую глубину невероятно трудно. Предыдущая подводная лодка под названием Nereus, также построенная инженерами WHOI, была потеряна на глубине девяти километров в 2014 году. На этот раз в проекте задействована Лаборатория реактивного движения NASA, ведь именно с этого проекта может начаться открытие инопланетной жизни на древних спутниках Юпитера, которые на сегодня считаются наиболее вероятным местом для жизни в Солнечной системе.