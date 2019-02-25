MWC 2019: зубная щетка Oral-B с искусственным интеллектом

Новости технологии: В щетке Genius X от Oral-B работает искусственный интеллект, который собирает информацию о том, как люди чистят свои зубы каждый день.

На основе этих данных экспертами компании собирается статистика главных ошибок в чистке зубов. Потом каждый пользователь получает информацию, каким участкам полости рта стоит уделить больше внимания.

Для сбора информации о чистке зубов пользователю нужно подключить щетку к приложению на смартфоне через Bluetooth. В программе показывается информация о времени чистки и хорошо пройденные участки. По мере необходимости алгоритмы подскажут, что чистить зубы нужно дольше или в следующий раз пройтись по определенному месту.

Genius X продается со специальным чехлом, от которого можно подзарядить саму щетку или смартфон. Продажи щетки начнутся летом 2019 года, цена пока неизвестна.