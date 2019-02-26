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Компания Applе тестирует монитор сна для умных часов

Компания Applе тестирует монитор сна для умных часов
17:43 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости технологии: Компания уже несколько месяцев проводит тестирование в секретной локации возле главного офиса в Калифорнии.

Американская компания Apple тестирует монитор сна для будущей версии "умных" часов Apple Watch. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с тестированием.

"Apple тестирует монитор сна для будущей версии умных часов (Apple Watch — ред.). Такая функция может усилить позицию компании на рынке с отслеживания здоровья и фитнеса", - говорится в сообщении.

Как сообщили источники, компания уже несколько месяцев проводит тестирование в секретной локации возле главного офиса в Калифорнии.

По словам собеседников, если тестирование будет успешным, Apple планирует добавить новую функцию к Apple Watch в 2020 году.

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Как сообщает Bloomberg, отслеживание сна на умных часах Apple уменьшит конкурентное преимущество компании Fitbit на рынке.

Отмечается, что американская компания с 2016 года каждую осень представляла обновленную версию Apple Watch.

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Apple, Калифорния, Apple Watch, Американская компания Apple, Монитор сна.
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