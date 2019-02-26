MWC 2019: Energizer Power Max P18K Pop - первый смартфон с батареей на 18 тысяч мАч

Новости технологии: На выставке в Барселоне представили смартфон Energizer с рекордным аккумулятором.

Компания обещает, что Power Max P18K Pop проработает 90 часов в режиме разговора, 50 дней в режиме ожидания или 2 дня беспрерывного проигрывания видео. Еще он может работать как павербанк. Зато заряжаться такой аккумулятор тоже будет очень долго - 9 часов, если использовать мощный адаптер.

Если не учитывать толщину почти в два сантиметра, Power Max P18K Pop - это обычный смартфон среднего уровня. У него есть 6,2-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением. Работает на он на процессоре Helio P70 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

Из-за такой емкости он выглядит как небольшой кирпич

Еще у Power Max P18K Pop есть тройная камера и двойная "фронталка", которая "выезжает" из корпуса. Но его главная особенность заключается в емкости аккумулятора. Energizer пока не объявила цену смартфона и дату старта продаж.