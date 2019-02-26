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MWC 2019: Energizer Power Max P18K Pop - первый смартфон с батареей на 18 тысяч мАч

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MWC 2019: Energizer Power Max P18K Pop - первый смартфон с батареей на 18 тысяч мАч
19:47 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф hi-tech.mail.ru Фото: hi-tech.mail.ru

Новости технологии: На выставке в Барселоне представили смартфон Energizer с рекордным аккумулятором.

Компания обещает, что Power Max P18K Pop проработает 90 часов в режиме разговора, 50 дней в режиме ожидания или 2 дня беспрерывного проигрывания видео. Еще он может работать как павербанк. Зато заряжаться такой аккумулятор тоже будет очень долго - 9 часов, если использовать мощный адаптер.

Если не учитывать толщину почти в два сантиметра, Power Max P18K Pop - это обычный смартфон среднего уровня. У него есть 6,2-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением. Работает на он на процессоре Helio P70 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

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Из-за такой емкости он выглядит как небольшой кирпич

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Еще у Power Max P18K Pop есть тройная камера и двойная "фронталка", которая "выезжает" из корпуса. Но его главная особенность заключается в емкости аккумулятора. Energizer пока не объявила цену смартфона и дату старта продаж.

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Смартфон, Фото, Energizer, MWC 2019, Energizer Power Max P18K Pop, 18 тысяч мАч.
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