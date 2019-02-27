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Создан новый гаджет для мониторинга сердечной деятельности

Создан новый гаджет для мониторинга сердечной деятельности
11:10 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: С развитием цифровых технологий носимая и умная электроника становится неотъемлемой частью жизни каждого человека.

Команда из Сколтеха создала устройство, которое способно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы космонавтов во время наземных тренировок, полета и последующей реабилитации. Результаты работы опубликованы в международном журнале Acta Astronautica. 

Таких простых функций, как измерение пульса и подсчет проделанных шагов, становится недостаточно. Для трансформации простого гаджета в серьезное медицинское устройство, способное фиксировать и передавать более сложную информацию о состоянии здоровья, необходимо добиться крайне высокой точности и повышенного удобства в использовании.

Ученые из Сколтеха в рамках стартапа sense2beat ведут исследовательскую деятельность по разработке высокоточных устройств с искусственным интеллектом для мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы и методов, обработки и анализа данных, получаемых с этих девайсов.

Результатом работы стал миниатюрный прибор, осуществляющий регистрацию кардиограммы и передающий данные по беспроводному каналу связи.

Основное преимущество разработанного устройства — в постоянном контроле за кардиограммой, что позволяет осуществлять первичную диагностику ряда сердечных аритмий. Последние непросто зафиксировать с помощью разового короткого обследования на стационарном кардиографе. 

"Решение, которое мы предложили, полезно не только космонавтам, но и обычным людям на Земле, — рассказывает создатель стартапа sense2beat, аспирант Космического центра Сколтеха Наталья Глазкова. — Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы остаются лидирующими причинами смертности населения России и других стран. 

У около трети пациентов с инсультом диагностируют фибрилляцию предсердий (мерцательную аритмию).

Наше устройство повышает вероятность раннего детектирования этой патологии за счет пролонгированного мониторинга в течение семи дней.

Мы верим, что подобная система сбора и анализа данных сердечной деятельности внесет вклад в развитие сферы здравоохранения, персонализированной медицины, усовершенствования эффективных средств профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также поможет существенно улучшить качество и продолжительность жизни".

"Наше устройство очень важно для людей, работающих на орбите, ведь там организм подвергается экстремальным нагрузкам и то, как может повести себя сердце еще плохо изучено.

Кроме этого, наши исследования — это вклад в развитие превентивной медицины, которая позволит детектировать первые симптомы развивающегося заболевания и по возможности его предотвращать. 

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Поэтому мы стремились разработать изящное и удобное устройство, которое можно просто и комфортно носить с собой. Гаджет должен быть крайне эргономичным для человека, чтобы он включил его в свою повседневную жизнь", — рассказывает профессор Космического центра Сколтеха Татьяна Подладчикова. 

Ученые продолжают совершенствовать новое устройство, в основном работы направлены на повышение точности методов обработки больших данных и эффективную борьбу с зашумленностью поступающего на мобильный прибор сигнала. 

Это очень важно для создания новых носимых биомедицинских девайсов, надежной автоматизированной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и здоровья человека.

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Гаджеты, Технологии, Новые гаджеты, Техно, Сердечная деятельность.
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