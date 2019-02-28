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Четверг, 28.02.2019
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Microsoft представит новую операционную систему Lite OS

Microsoft представит новую операционную систему Lite OS
20:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Компания Microsoft уже вскоре представит свою новую операционную систему Lite OS. Она нацелена на пользователей более простых комплектующих.

Компания Microsoft разделила свою аудиторию на две категории – менее и более активных. Для последних выпустили Windows 10. И именно для менее активных пользователей разрабатывают Lite OS. Правда, это название не окончательное – возможно в итоге она получит другое название.

Когда ждать. Официально представить разработку Microsoft может в мае на конференции Build. Если это произойдет, то летом уже начнется масштабное тестирование.

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Подробности. В сети появилось изображение интерфейса этой системы. Lite OS будет сначала работать исключительно с приложениями PWA и UWP, но впоследствии Microsoft может добавить также поддержку Win32.

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Microsoft, Технологии, Операционная система.
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