Утонченность и грация: MIT продемонстрировал новые возможности робота Mini Cheetah

Новости технологии: Четвероногого робота научили делать сальто назад.

Ученые научили четырехногого робота Mini Cheetah делать сальто назад.

Видео испытаний, где робот показывает свои навыки, выложили на канале Массачусетского технологического института в Youtube.

"Робот также может перемещаться по неровной поверхности примерно в два раза быстрее, чем средняя скорость ходьбы человека", - говорится в описании к ролику.

Робот может сгибать конечности и широко ими размахивать, а также двигаться не только по прямой, но и боком.

Весит Mini Cheetah девять килограммов, он может передвигаться на скорости до 8,8 километра в час.