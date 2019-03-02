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Утонченность и грация: MIT продемонстрировал новые возможности робота Mini Cheetah

Утонченность и грация: MIT продемонстрировал новые возможности робота Mini Cheetah
19:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости технологии: Четвероногого робота научили делать сальто назад.

Ученые научили четырехногого робота Mini Cheetah делать сальто назад.

Видео испытаний, где робот показывает свои навыки, выложили на канале Массачусетского технологического института в Youtube.

"Робот также может перемещаться по неровной поверхности примерно в два раза быстрее, чем средняя скорость ходьбы человека", - говорится в описании к ролику.

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Робот может сгибать конечности и широко ими размахивать, а также двигаться не только по прямой, но и боком.

Весит Mini Cheetah девять килограммов, он может передвигаться на скорости до 8,8 километра в час.

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Робот, MIT, Шагающий робот, Mini Cheetah.
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