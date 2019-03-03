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Новая система Windows 10 работает в два раза быстрее

Новая система Windows 10 работает в два раза быстрее
06:44 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости технологии: Новая ОС с приставкой Lite работает в два раза быстрее, чем нынешняя.

Релиз финальной стабильной сборки операционной системы Windows 10 случился еще летом 2015 года, а с тех пор прошло много времени. За это время компания Microsoft выпустила для десятой "винды" целых пять крупных обновлений, которые сделали данное программное обеспечение более функциональным, однако базовые проблемы в этой ОС по-прежнему присутствуют. Именно поэтому разработчики создали новую версию данной системы, которая работает в целых два раза быстрее старой на компьютерах и планшетах.

Нынешняя Windows 10 потребляет много системных ресурсов, потому как в нее разработчики встроили огромное множество различных возможностей, дополнив все это примерно одной тысячей различных настроек, разобраться в которых время от времени не может даже профессионал. Впрочем, подавляющему большинству пользователей все это абсолютно не нужно, и Microsoft это наконец-то поняла, поэтому она решила создать новую сборку десятой «винды», которая станет доступна для загрузки уже летом этого года.

В ее рамках компания Microsoft наконец-то превратила отдельные сейчас интерфейсы для планшетов и компьютеров в один единый, а вместе с тем она убрала большинство абсолютно бесполезных возможностей из Windows 10, в результате чего данная операционная система отныне не уступает по простоте Linux и macOS, где общее количество настроек не превышает одной сотни. Кроме того, разработчики убрали из десятой «винды» поддержку «живых плиток», которые еще со времен Windows 8 возненавидели многие пользователи.

За счет отказа от лишних функциональных возможностей и упрощения всего интерфейса, на старых моделях компьютеров и планшетов новая Windows 10 с приставкой Lite работает в два раза быстрее, чем нынешняя. Достичь такого эффекта также удалось за счет оптимизации. Компания Microsoft оказалась вынуждена выпустить подобную сборку операционной системы ради того, чтобы таким образом заставить перейти на нее всех тех, кто сейчас пользуется электронными устройствами на Windows 7 и не желает при этом переходить на новое программное обеспечение из-за тех особенностей, которое оно в себе содержит.

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Microsoft, Windows, Windows 10, ОС с приставкой Lite.
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