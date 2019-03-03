В Facebook Messenger появилась секретная темная тема

Новости технологии: В приложении для смартфонов Facebook Messenger наконец появилась темная тема.

Правда, этого режима нет в обычных настройках, и чтобы его активировать — надо знать секрет мессенджера. Мы его уже знаем и готовы поделиться с нашими читателями.

Как включить

Разработчики из XDA Developers обнаружили темную тему вместе с последним обновлением мессенджера. Активируется режим вместе с новым эмодзи — полумесяцем, который появился вместе с изображениями земли, солнца, звезд и т. п.

Вам просто необходимо отправить эмодзи полумесяца кому-нибудь из собеседников. После этого появляется надпись: "Вы обнаружили ночной режим! Кроме того, ваши друзья могут разблокировать его, отправив смайлик с луной" и предложение активировать режим.

Правда, после активации высвечивается предупреждение о том, что ночной режим сейчас находится на финальной доработке, поэтому будет доступен не всем.

Обновление пока доступно только на Android-устройствах. Если приложение обновилось, но новых эмодзи нет - попробуйте закрыть мессенджер, убрать его из списка недавних приложений и запустить заново.