В сети появилась информация о новом смартфоне Honor

Новости технологии: Honor 20 готовится к анонсу: тройная камера, фронталка на 32 Мп и подэкранный сканер.

Суббренд компании Huawei Honor, похоже, готовится к выпуску нового смартфона. Это будет Honor 20, наследник Honor 10, который дебютировал в апреле прошлого года. Инсайдер iChangezone раскрыл некоторые характеристики и стоимость новинки.

Итак, судя по изображению задней панели, у Honor 20 будет тройная основная камера. По слухам, это сенсоры на 48, 20 и 8 Мп с тройным оптическим зумом. Фронтальная камера тоже не пасет задних: она хоть и одинарная, зато на 32 Мп.

Сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне нет, поэтому, скорее всего, он будет под экраном.

Кроме того, ожидаются 6,1-дюймовый OLED дисплей с вырезом в виде капли, процессор Kirin 980, аккумулятор емкостью 3650 мАч и быстрой зарядкой 22,5 Вт, а также HiFi чип, 3,5-мм разъём для наушников и поддержка технологий Gaming+, GPU Turbo, CPU Turbo и Link Turbo.

Стоимость Honor 20 составит около $447 за конфигурацию с 6/128 ГБ памяти. За версию с 8/128 ГБ придется отдать $507, за 8/256 ГБ — $566.

Предположительно, смартфон представят уже в этом месяце.