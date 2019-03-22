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В космос запустили европейскую ракету-носитель Vega с украинским двигателем (Видео)

В космос запустили европейскую ракету-носитель Vega с украинским двигателем (Видео)
17:23 Пт, 22 Март 2019 Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Об этом сообщили в пресс-службе ГП КБ "Южное" им. М. К. Янгеля".

С космодрома Куру во Французской Гвиане 22 марта в 3:50:35 по Киеву состоялся пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega с украинским двигателем, которая вывела на орбиту космический аппарат (КА) дистанционного зондирования Земли PRISMA массой 879 кг.

"Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной движущей установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно изготавливает ГП "ПО Южный машиностроительный завод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с апреля 2010 года, когда была сдана заказчику, итальянской компании Avio S. p.A., первая летная модель БМД, было изготовлено и отправлено в Италию 16 летных моделей БМД, 14 из которых уже успешно выполнили свое назначение во время пусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. За это время РН Vega с украинским двигателем вывела на орбиту 29 спутников.

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В 2017 году был заключен очередной контракт на изготовление еще 20 блоков маршевого двигателя РД-843.

Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на разные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок, подчеркнули на предприятии.

Что касается космического аппарата PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa), то он создан консорциумом итальянских компаний во главе с OHB ITALIA SpA и LEONARDO SpA по заказу Итальянского космического агентства ASI. Он предоставит широкие возможности как для защиты всей Земли, так и для национальной экологической безопасности Италии. Оснащен современным электрооптическим прибором, состоящим из фотокамеры среднего разрешения, чувствительным к всему видимому диапазону (панхроматичному), и инновационным гиперспектральным датчиком, аппарат будет использовать эти возможности для мониторинга окружающей среды, управления ресурсами, выявлением и классификацией сельскохозяйственных культур, борьбой с загрязнением и т.п.

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В ноябре прошлого года состоялся успешный запуск двух ракет-носителей, созданных при участии Украины: ракета-носитель Antares, где первую степень разработали конструкторы КБ "Южное" и изготовили в сотрудничестве с украинскими предприятиями, была успешно запущена с космодрома NASA Уоллопс Айленд", штат Вирджиния, 17 ноября; ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане 21 ноября.

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Видео, Vega, Ракета-носитель, Украинский двигатель.
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