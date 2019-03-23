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Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 7 скоро появится на рынке

Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 7 скоро появится на рынке
03:03 Сб, 23 Март 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Старт продаж намечен на 28 марта.

На Note 7 установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 660. В зависимости от комплектации возможны варианты на три гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти или четыре и 64 соответственно (правда, без возможности увеличения). Кроме того, девайс получил довольно емкий аккумулятор на 4000 мАч, который должен обеспечить не менее суток автономной работы. Зарядка устройства будет проходить быстро, учитывая установленную технологию Qualcomm Quick Charge 4.

Телефон Redmi получил экран диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей и соотношением сторон 19.5 на 9. Смартфон также может похвастаться ИК-портом, необходимым для управления бытовой техникой, портом USB Type-C и датчиком отпечатков пальцев, который находится на задней панели. Задняя и передняя части защищены прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а у всех кнопок и портов есть водонепроницаемая защита от капель воды.

Однако главной особенностью нового устройства стала камера: основная двойная камера Redmi Note 7 имеет 48+5 мегапикселей, а фронтальная — 13 мегапикселей. Сенсор физически немного больше, чем обычно встречается в смартфонах, что должно дать камере хорошую способность собирать свет. В работе устройства активно задействован искусственный интеллект, который помогает пользователю выставить наиболее оптимальные настройки при ночном и портретном режимах, а также точно определить сцены и параметры изображения. Для селфи-камеры на передней части предусмотрен изящный каплевидный вырез. Смартфон станет первым гаджетом бренда Redmi, развитие которого будет происходить независимо от марки Xiaomi.

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Генеральный директор компании Лей Юн (Lei Jun) заявил, что отныне Redmi будет специализироваться на электронной коммерции и эффективности затрат, а Xiaomi сосредоточится на телефонах среднего и высшего классов и розничной торговле.

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Россия, Смартфон, РФ, Купить, Телефон, Xiaomi, Redmi Note 7.
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