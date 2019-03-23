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Новинка от Xiaomi: компания выпустила пульт дистанционного управления

Новинка от Xiaomi: компания выпустила пульт дистанционного управления
22:06 Сб, 23 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости технологии: Пульт дистанционного управления предназначен для управления несколькими бытовыми приборами в одном месте.

Работа устройства осуществляется с помощью приложения Mi App.

Еще один способ управлять умной микроволновкой, телевизором и холодильником - голосовые команды через встроенный микрофон. Можно просто попросить кондиционер снизить температуру на несколько градусов. По заявлениям Xiaomi, уже поддерживаются около 6 тысяч устройств.

Устройство уже можно приобрести в Китае за 79 юаней

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Mi Universal Remote умеет распространять инфракрасное излучение на 360 градусов, что исключает необходимость направлять пульт в правильную сторону. Дальность действия до 10 метров. А его цена - 12 долларов.

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Видео, Фото, Xiaomi, Пульт дистанционного управления.
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