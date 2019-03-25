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Понедельник, 25.03.2019
Профессор и фанат "Звездных войн" превратил обычную обсерваторию в R2-D2 (Фото)
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Профессор и фанат "Звездных войн" превратил обычную обсерваторию в R2-D2 (Фото)

Каждый фанат "Звёздных войн" знает этот небольшой симпатичный дроид R2-D2. И среди его поклонников не только обычные подростки, но и университетские профессора!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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