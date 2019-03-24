У мессенджера WhatsApp появится новая функция

Новости технологии: WhatsApp внедряет новую функцию "Пересылка информации".

В выпущенной новой версии WhatsApp под номером 2.19.80 содержится специальная функция.

Чтобы использовать эту функцию пользователю должен зайти в раздел "Информация о сообщении". Там он сможет увидеть, сколько раз его СМС переслали. Создатели мессенджера уверенны, что нововведение поможет пользователям бороться со спамом.

Также стало известно, что на сообщениях, пересланных свыше четырех раз, появится специальный значок, обозначающий спам.

Эта функция доступна только в бета-версии WhatsUp, но она уже может быть установлена на платформы iOS и Android.