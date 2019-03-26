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Xiaomi Mi 9 SE таки выйдет на международный рынок

Xiaomi Mi 9 SE таки выйдет на международный рынок
03:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии: Xiaomi Mi 9 SE выходит за пределы Китая, упрощенный флагман доедет и до Украины.

Похоже, "младший" смартфон из флагманской линейки Mi 9 все-таки доберется до международного рынка. Этому есть несколько доказательств.

Напомним, прошлогодний Xiaomi Mi 8 SE за пределы Китая так и не вышел, поэтому насчет Xiaomi Mi 9 SE тоже были опасения. Но на выставку MWC 2019 компания привезла экземпляр смартфона с глобальной стабильной версией прошивки MIUI 10.2 с предустановленными стандартными приложениями Google и поддержкой различных языков.

А на днях Mi 9 SE добавили в список сертифицированных к выходу на международный рынок моделей производителя.

Ожидается, что сначала смартфон приедет в Индию, после чего уже доберется до Европы.

На сегодняшней презентации в Киеве представители Xiaomi заявили, что Mi 9 SE точно будет продаваться в Украине. Но когда он поступит в продажу и сколько будет стоить — пока неизвестно.

Кстати, возможно, эта модель будет последним представителем SE: раньше сообщалось о том, что в компании хотят отказаться от этой серии.

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Смартфоны, Xiaomi, Mi 9 SE.
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