Миссия Mars 2020: NASA протестовало марсоход

Новости технологии: Миссия стартует в следующем году. По предварительным данным, старт запланирован на июль.

Команда инженеров Лаборатории реактивного движения в США провели тестирование марсохода для программы NASA Mars 2020. Ученые попытались воспроизвести все возможные сценарии посадки зонда на Марс, в частности, воссоздали возможность отказа одной или нескольких систем посадочного аппарата.

На официальном сайте NASA показали фото по отработке аппарата на стимуляторах.

В чем сложность. Компьютеры космического аппарата должны будут выполнить тысячи вычислений, чтобы безопасно спустить марсоход с помощью специальных маневров. И на все это будет всего 7 минут.

При этом команда, которая будет работать на Земле, не сможет вмешаться и помочь. В NASA этот период для аппарата называют "семь минут террора". Это будет период, когда аппарат будет находиться между входом в атмосферу и контактом с поверхностью Марса.

Именно в этот период Марс и Земля будут максимально близко друг к другу. Марсоход запустят на ракете Atlas с мыса Канарверал. По прибытии зонд должен сесть в кратере Jezero. Именно в этом кратере раньше обнаружили породы, которые оставались неизменными 3,6 млрд. лет. Есть предположение, что раньше там могло быть озеро.