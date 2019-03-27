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Очки, как замена наушникам: Еще одна новинка с презентации Huawei

Очки, как замена наушникам: Еще одна новинка с презентации Huawei
03:25 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: Huawei анонсировала умные очки в партнерстве с Gentle Monster.

Huawei запускает подключенные очки в партнерстве с Gentle Monster, корейским брендом солнечных и оптических очков. Будет не одна модель, а целая коллекция очков со встроенной электроникой. Huawei позиционирует эти очки как своего рода замену наушникам — это устройство позволит вам говорить по телефону, не вкладывая ничего в уши. На устройстве нет кнопки, но вы сможете постучать по дужке очков, чтобы принять звонок, например.

Антенна, зарядный модуль, двойной микрофон, чипсет, динамик и аккумулятор — все это встроено в оправу. Есть два микрофона с технологией формирования луча, которые смогут понять, что вы говорите, даже если устройство будет сидеть на переносице.

Прямо над ушами пользователя будут расположены стереодинамики. Компания хочет, чтобы мы слышали звук, не мешая соседям.

Что примечательно, на устройстве нет камеры. Huawei хочет избежать любых споров о конфиденциальности, полностью убирая камеру. Учитывая, что люди вполне себе дружат с голосовыми ассистентами и разговаривают «с воздухом», никто не будет ничего подозревать.

Презентация Huawei: модели P30 Pro и P30 с 10-кратным зумом и ночной съемкой

Очки поставляются в кожаном футляре с портом USB-C снизу. Также они оснащены беспроводной зарядкой. Huawei намекнула на очки на пресс-конференции P30 в Париже, однако до июля 2019 года вряд ли кто-нибудь сможет их заказать или получить.

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Гаджеты, Huawei, Смарт-очки, Gentle Monster.
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