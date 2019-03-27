Скачать
Среда, 27.03.2019
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Стало известно количество украинских избирателей за границей
Стало известно количество избирателей за границей
Роналду прибыл в Барселону
Роналду прибыл в Барселону
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке

Google создал совет по этическим вопросам вокруг ИИ и других новых технологий

Google создал совет по этическим вопросам вокруг ИИ и других новых технологий
06:35 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости технологии: Google создал совет, который рассмотрит этические вопросы искусственного интеллекта и новых технологий.

Компания Google объявила о начале работы международного консультативного совета, который рассмотрит этические вопросы вокруг искусственного интеллекта и других новых технологий.

Об этом сообщает Reuters.

"В совет, который должен опубликовать отчет в конце 2019 года, входят эксперты по технологиям и этике", - заявил Кент Уокер, старший вице-президент Google по глобальным дел.

Консультативный совет создан для того, чтобы дать рекомендации для Google и других компаний, которые работают над разработкой программного обеспечения для распознавания лиц и других форм автоматизации, что вызывает обеспокоенность относительно расовых предубеждений и других ограничений.

Отмечается, что Google уже имеет собственные внутренние принципы по работе с искусственным интеллектом, которые, в частности, запрещают использовать его для разработки оружия.

Искусственный интеллект научился тренировать нейросети быстрее человека

В состав совета входят 8 экспертов, среди них - Иоанна Брайсон, доцент кафедры вычислительной техники Университета Бата, Уильям Дж. Бернс, экс-заместитель госсекретаря США, и Дьян Гиббенс, один из основателей компании Trumbull Unmanned, мирового лидера в сфере инспекционных услуг для энергетического сектора.

Совет проведет 4 заседания, первое из них - в апреле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Искусственный интеллект, Этика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 марта – Федоров день
02 В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды
03 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
04 Гороскоп на сегодня, 27 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом (Фото, видео)
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь