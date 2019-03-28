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The Elder Scrolls: Blades в раннем доступе вышла на Android и iOS (Видео)

The Elder Scrolls: Blades в раннем доступе вышла на Android и iOS (Видео)
08:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: The Elder Scrolls: Blades уже доступна в Google Play и App Store, но поиграть в новую часть "древних свитков" смогут не все.

Blades появилась в цифровых магазинах, но только в раннем доступе. Чтобы опробовать игру до официального выхода, придется создать учетную запись Bethesda.net и отправить запрос на участие в тестировании. Поиграть в раннем доступе смогут владельцы Android и iOS, а приглашение будут рассылать волнами, так что поставьте уведомления, если не хотите пропустить письмо.

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Единственное ограничение - модель смартфона. Bethesda опубликовала список поддерживаемых устройств, среди которых не нашлось место "бюджетникам". Разработчики пообещали обновлять список, так что не спешите расстраиваться из-за отсутствия вашего смартфона в списке.

В The Elder Scrolls: Blades игрокам предстоит выполнять квесты, отстраивать поселение, а также разгадывать древние загадки. Bethesda также добавила бесконечное подземелье под названием Бездна. После релиза в Blades обещают построить и Арену для PvP.

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Android, iOS, Игра, Google Play, App Store, The Elder Scrolls, Blades.
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