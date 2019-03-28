Facebook блокирует проявления белого национализма и сепаратизма

Новости технологии: Со следующей недели соцсеть Facebook будет блокировать любые проявления белого национализма и сепаратизма.

Компания Facebook заявила, что запретит на своих платформах (включая Instagram) распространение высказываний в поддержку белого национализма и сепаратизма. Новые правила будут действовать со следующей недели.

Об этом пишет DW.

"Наши разговоры в течение трех месяцев с представителями гражданского общества и учеными, которые являются экспертами в области расовых отношений в мире, подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти", - говорится в сообщении компании.

В Facebook также отметили, что будут лучше пытаться "находить и удалять хэйт из наших платформ".

Хоть компания не связала это объявление с каким-то событием, его связывают с нападением на мечети в Новой Зеландии. Эти расстрелы транслировались на Facebook в прямом эфире, и социальная сеть подверглась критике из-за неоперативного удаления этих видеоматериалов.