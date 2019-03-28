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Четверг, 28.03.2019

Samsung Galaxy Fold: компания показала как тестирует гибкий экран смартфона (Видео)

В ролике устройство подключено к специальному роботу. Он сгибал Galaxy Fold 200 тысяч раз на протяжении недели. По словам компании, этого хватит на 5 лет использования смартфона при условии, что владелец будет его открывать и закрывать около 100 раз в день. Так что беспокоиться за прочность конструкции не стоит. Напомним, Galaxy Fold появится в продаже 6 мая в 15 странах Европы с ценником в 2000 евро. Смартфон имеет основной 7.3-дюймовый Infinity Flex Display и дополнительный экран на 4.6 дюймов. За производительность отвечает процессор Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. В устройстве установлено 512 ГБ ПЗУ, два аккумулятора с общим объёмом 4380 мАч, тройная основная камера и двойная фронтальная. Работает смартфон на Android 9 Pie с оболочкой One UI.
gagadget.com
Фото: Twitter
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