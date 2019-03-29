Робот-грузчик компании Boston Dynamics покоряет Сеть своими возможностями (Видео)

Новости технологии: На видео был показан робот, который будет способен заменить человека, работающего на логистических складах.

Так, новый робот Boston Dynamics оснащен двумя колесами и рукой-манипулятором.

Он довольно ловко способен разбирать прибывшие на склад поддоны с грузом. В частности, на видео показан процесс разгрузки одного из таких поддонов. Заметно, что для подъема ящиков робот использует манипулятор, который оснащен присосками. Таким образом компании удалось избежать проблем с регулирование силы давления манипулятора робота, если бы он брал груз "в тиски".

Отмечается, что показанная на видео модель способна поднимать груз, весом до 15 килограмм.