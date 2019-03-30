Сообщение от Apple: "Беспроводной зарядки AirPower не суждено быть"

Новости технологии: Сейчас компания официально сообщила, что не может довести устройство до стандартов качества Apple.

"Мы приносим извинения тем клиентам, кто ждал выход зарядки", - говорится в письме Apple.

В чем проблема с AirPower? По слухам, купертиновцы попытались разместить в зарядке сразу 23 катушки для зарядки устройств с Qi. При этом, в отличие от конкурентов, эти самые устройства можно будет ставить на коврик, а не только в определенные места. Но из-за такого количества катушек устройство очень перегревалось. Именно эту проблему считали основной в AirPower.

Как известно, анонс зарадки состоялся осенью 2017 года вместе с iPhone X.