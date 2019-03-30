Во время дроп-теста Samsung Galaxy S10+ сразился с iPhone Xs Max

Новости технологии: Ребята из PhoneBuff решили проверить новый флагман Samsung Galaxy S10+ на прочность в дроп-тесте и поставили ему в соперники iPhone XS Max.

Смартфоны выбирали в пару не только по мощности, "начинке" и стоимости, а еще и по "броне". Флагман Samsung с обеих сторон защищен стеклом Gorilla Glass 6, которое, по словам производителя, в разы прочнее 5-го поколения Gorilla Glass. У iPhone Xs Max, безусловно, тоже есть защитное стекло, но какое именно - Apple не уточнила. Представители компании лишь нескромно отметили, что это самое прочное и долговечное стекло.

В первом раунде теста победу одержал iPhone Xs Max. После падения с небольшой высоты на заднюю панель у него осталось несколько трещин, а вот у Galaxy S10+ появились целые паутинки.

Во втором раунде смартфоны бросали с небольшой высоты на угол. Оба справились достойно: на корпусах лишь появились небольшие царапины и потертости. При падении экраном вниз оба дисплея разбились, но у Galaxy S10+ повреждений было больше. Он продолжил работать, но подэкранный сканер отпечатков уже "барахлил".

И, наконец, в финальном раунде флагманы бросали до "последнего вздоха". iPhone Xs Max "умер" после третьего падения, а вот Samsung Galaxy S10+ даже после 10 падений был в рабочем состоянии. Таким образом, Samsung Galaxy S10+ не такой крепкий, как iPhone Xs Max, зато более живучий. А подэкранный сканер лучше поберечь.

В результате в PhoneBuff поставили флагману Samsung 34 балла из 40 возможных, а iPhone - 36. В общем рейтинге это 10 и 8 места соответственно. К слову, в первой тройке самых крепких смартфонов - iPhone 8, Galaxy S9+ и iPhone Х.