Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
ЦИК Украины сообщила последние данные о явке украинцев на выборы 2019
Явка украинцев на выборы 2019: последние данные
Гвоздик - Нгумбу: статистика ударов в бою
Гвоздик - Нгумбу: статистика ударов в бою
Эпоха – это мое: Ольга Сумская о съемках популярного сериала "Крепостная"
Эпоха – это мое: Ольга Сумская о съемках популярного сериала "Крепостная"

Компания Microsoft запретила своим сотрудникам шутить 1 апреля

Компания Microsoft запретила своим сотрудникам шутить 1 апреля
16:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Ежегодно IT-компании с удовольствием троллят журналистов и своих пользователей, рассылая шуточные пресс-релизы либо несерьезные посты в соцсетях на День смеха.

Но в этом году Microsoft, которая всегда активно участвовала в Дне смеха, решила отказаться от первоапрельских шуток.

Директор по маркетингу Microsoft Крис Капоссела (Chris Capossela) разослала сотрудникам письмо с просьбой отказаться от розыгрышей 1 апреля. Конечно, никто не запрещает им посмеяться над друзьями и родственниками, но какие-либо розыгрыши и шутки на публике запрещены.

Крис Капоссела пояснила, что, по статистике, такие шутки имеют ограниченный положительный эффект. "Я ценю то, что люди тратят свое время и силы на подготовку к этому дню, но я считаю, что мы можем потерять больше, чем выиграть, пытаясь быть смешными в этот день. Это то время года, когда технологические компании пытаются проявить свою креативность с помощью шуток. Иногда результаты забавны, а иногда нет. В любом случае, данные говорят нам, что эти шутки имеют ограниченное положительное влияние и могут фактически привести к нежелательным новостям в сети", - подчеркнула директор по маркетингу.

Microsoft намерен обучить бизнесменов работе с искусственным интеллектом

Напомним, 1 апреля 2013 года Microsoft изменила дизайн фирменного поисковика Bing, и он на день стал похож на Google. А в 2015 году компания якобы выпустила эмулятор MS-DOS для мобильной операционной системы Windows Phone.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Microsoft, IT-компания, День дурака, 1 апреля, Крис Капоссела.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
02 Гвоздик - Нгумбу: события боя
03 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
04 Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
05 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
Выборы 2019: какие документы нужны для голосования
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Ушел из жизни голливудский актер Шейн Риммер
Ушел из жизни голливудский актер Шейн Риммер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь