Компания Microsoft запретила своим сотрудникам шутить 1 апреля

Новости технологии: Ежегодно IT-компании с удовольствием троллят журналистов и своих пользователей, рассылая шуточные пресс-релизы либо несерьезные посты в соцсетях на День смеха.

Но в этом году Microsoft, которая всегда активно участвовала в Дне смеха, решила отказаться от первоапрельских шуток.

Директор по маркетингу Microsoft Крис Капоссела (Chris Capossela) разослала сотрудникам письмо с просьбой отказаться от розыгрышей 1 апреля. Конечно, никто не запрещает им посмеяться над друзьями и родственниками, но какие-либо розыгрыши и шутки на публике запрещены.

Крис Капоссела пояснила, что, по статистике, такие шутки имеют ограниченный положительный эффект. "Я ценю то, что люди тратят свое время и силы на подготовку к этому дню, но я считаю, что мы можем потерять больше, чем выиграть, пытаясь быть смешными в этот день. Это то время года, когда технологические компании пытаются проявить свою креативность с помощью шуток. Иногда результаты забавны, а иногда нет. В любом случае, данные говорят нам, что эти шутки имеют ограниченное положительное влияние и могут фактически привести к нежелательным новостям в сети", - подчеркнула директор по маркетингу.

Напомним, 1 апреля 2013 года Microsoft изменила дизайн фирменного поисковика Bing, и он на день стал похож на Google. А в 2015 году компания якобы выпустила эмулятор MS-DOS для мобильной операционной системы Windows Phone.