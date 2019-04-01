Google Camera 6.2: в приложении добавили темную сторону интерфейса

Новости технологии: Компания Google выпустила новую версию своего фирменного приложения камеры, в которой добавила несколько нововведений.

Приложение вышло под номером 6.2 и в нем появился темный интерфейс раздела с настройками. Он будет меняться автоматически, в зависимости от выбранной темы на смартфоне. Аналогичная функция уже давно есть в приложениях Google Messages и Google Phone.

Кроме внешнего вида, разработчики компании также добавили новую анимацию при переключении режимов съемки и логотип молнии, во время срабатывания фронтальной вспышки.

Google Camera 6.2 уже доступна для скачивания на смартфонах Google Pixel. если ваше устройстве все еще не получило новую версию, то скачать APK-файл можно по ссылке.

В ближайшее время сторонние разработчики подтянутся и добавят все эти нововведения в модифицированные версии приложения для других устройств.