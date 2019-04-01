Xiaomi Mi 9: смартфон получил функцию динамического выреза с обновлением

Новости технологии: Разработчики Xiaomi недавно с помощью обновления изменили внешний вид выреза в Mi 9, а сейчас добавили новую функцию, связанную с ним.

Для флагмана выпустили новую прошивку с номером сборки V10.2.16.0.PFACNXM. Обновление весит около 450 МБ и в нем добавили функцию динамического выреза: размер и форма "капельки" будет автоматически меняться в зависимости от того, что происходит на экране смартфона. если такая возможность не понравится пользователям, то ее можно будет отключить в настройках.

Помимо этого, в обновлении улучшили безопасность, работу устройства, а также исправили несколько проблем предыдущей версии ПО.

Прошивка вышла пока только для китайского региона. Глобальная версия появится чуть позже.