Google без лишнего шума убрал из продажи смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL

Новости технологии: В фирменном магазине Google Store из продажи убрали смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Второе поколение "пикселей" представили в 2017 году. В прошлом году дебютировали Pixel 3 и Pixel 3 XL, но предыдущие модели все равно остались в продаже. Правда, на них снизили цены.

До выхода четвертого поколения еще полгода, поэтому прекращение продаж вторых "пикселей", скорее всего, связано с подготовкой бюджетных Pixel 3a и Pixel 3a XL. По слухам, их должны представить уже этой весной.

А так как цены на Pixel 3a и Pixel 3a XL ожидаются не такие уж и бюджетные (в районе 450–500 евро), то Google, видимо, не нужна конкуренция в лице старых моделей.

Однако Pixel 2 и Pixel 2 XL исчезли только из ассортимента Google Store - у сторонних продавцов наверняка еще есть некоторые запасы.