Количество мобильных платежей в Украине за год выросло в 1,5 раза

Новости технологии: Украинцы стали в 1,5 раза чаще оплачивать покупки и счета через смартфон

В "ПриватБанке" сообщают о том, что всего за год украинцы стали в полтора раза чаще пользоваться смартфоном и приложением банка для оплаты покупок, счетов за коммунальные услуги, перевода денег и т. д.

В марте прошлого года банк насчитал 8,9 миллионов транзакций в мобильном приложении "Приват 24". А в марте этого года количество операций значительно увеличилось — 15,8 миллионов.

Сейчас смартфоны в Украине уже значительно популярнее кассиров: ежемесячно кассиры банка проводят вдвое меньше операций, чем мобильное приложение. Например, если в прошлом месяце в "Приват 24" было 15,8 миллионов транзакций, то через кассы прошло всего 7,7 миллионов.

Однако пока приложение не пользуется таким же успехом, как терминалы самообслуживания. По подсчетам "ПриватБанка", через них украинцы проводят более 29 миллионов финансовых операций ежемесячно.