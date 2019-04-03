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Настольные часы от Xiaomi измеряют температуру и влажность воздуха

Настольные часы от Xiaomi измеряют температуру и влажность воздуха
20:16 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии: Недавний анонс сразу 20 продуктов Xiaomi был скорее тизером.

Компания без спешки рассказывает о своих новинках, среди которых оказались и настольные часы Mijia на электронных чернилах.

Что в них интересного?

Устройство с лаконичным дизайном оснащено 3.7-дюймовой панелью E Ink, на которой помимо времени отображается температура и влажность воздуха в комнате. Часы также можно закрепить на стене или повесить на холодильник с помощью магнита из комплекта поставки. Еще один полезный индикатор — смайлик. Он будет довольным или угрюмым в зависимости от того, насколько комфортными окажутся условия в помещении. Если при нормальной температуре воздух пересушен, пользователь узнает об этом.

Данные с датчиков могут передаваться в систему "умного" дома. И речь идет не только о синхронизации со смартфоном. Некоторые устройства экосистемы Xiaomi могут выступать в качестве Bluetooth-шлюза. К ним относятся одна из прошлых моделей IP-камер, прикроватная лампа Mijia, а также потолочные светильники Yeelight и Philips. Таким образом можно управлять работой кондиционера и увлажнителя воздуха, например.

Экран на электронных чернилах обладает максимальными углами обзора и хорошей видимостью при ярком освещении. Но в темноте что-либо разглядеть не удастся — от подсветки производитель отказался. Часы питаются от двух батареек-таблеток типа CR2032, которых хватает в среднем на год работы. Вес новинки составляет 60 граммов при габаритах 110x55x10.1 мм.

Фестиваль новинок от Xiaomi: компания представит 20 гаджетов за 55 минут

На китайском рынке электронные часы Xiaomi Mijia поступят в продажу 9 апреля по цене 79 юаней, это почти $12 по текущему курсу. Новинку явно производит компания Miaomiaoce — под этим брендом уже выпускается комнатный термометр-гигрометр с похожим дизайном и без модуля Bluetooth.

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Часы, Технологии, Техно, Xiaomi, Mijia, Настольный часы.
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